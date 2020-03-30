Самыми быстрорастущими категориями на рынке товаров повседневного спроса в предкарантинный период были средства для дезинфекции, тушенка и соль. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании GfK.



Спрос на дезинфицирующие средства для рук вырос в период исследования почти в пять раз (рост на 393%). В четыре раза больше закуплено мясных консервов (рост на 305%) и соли (рост на 281%).



Рекорды поставлены и в категориях бытовой химии, которые едва ли могли похвастаться динамичным ростом покупок в докоронавирусные времена.

Возможно, россияне вдруг вспомнили про дезинфицирующий эффект, а может, потому что категория доступна по цене, но спрос на старое доброе хозяйственное мыло вырос в два раза. Двузначными темпами росли продажи отбеливателей, средств для мытья посуды, стиральных порошков и ополаскивателей для тканей.

Туалетная бумага также очень активно раскупалась, но темпы роста в этой категории (плюс 109%) на фоне некоторых других категорий товаров массового спроса пока «отправляют» ее на 20-е место в рейтинге самых быстрорастущих категорий.

А еще россияне запасались впрок водкой и лекарствами. Рост покупок лекарств по сравнению с нормальным периодом составил 61% (в натуральном объеме). А водки купили на 57% больше. При этом водка стала едва ли не единственной категорией среди алкогольного ассортимента, где была отмечена такая высокая динамика. Эксперты не исключают, что в текущих обстоятельствах этот продукт может использоваться и для целей дезинфекции.