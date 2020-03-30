Странам G20 важно сокращать ограничительные меры, прежде всего те, которые затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям, заявил в понедельник глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который ранее принял участие во встрече министров торговли стран G20 в режиме видеоконференции.

«Важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер и прежде всего тех, которые блокируют или серьезно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям», — заявил Решетников.

Он отметил, что дополнительный вклад в кризис сегодня вносят многочисленные торговые конфликты, неоправданные ограничения и санкции.