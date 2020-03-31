Введение жестких ограничений для борьбы с распространением коронавируса осложнит для технологических компаний сохранение рабочих мест, а на фоне ослабления рубля усилится и риск перехода сотрудников на удаленную работу на зарубежных проектах, пишет «Коммерсант» . Это следует из результатов опроса, проведенного Российской венчурной компанией (РВК).

Самой насущной опрошенные предприниматели считают проблему сохранения команды и рабочих мест — на нее указали 56% респондентов. Ряд респондентов указали и на необходимость увеличения зарплаты сотрудникам в связи с ростом курса доллара, чтобы избежать перехода разработчиков и инженеров на удаленную работу к зарубежным работодателям.

Также указывались проблемы, связанные с нехваткой ликвидности, в том числе для уплаты налогов (53%), страховых выплат (38%), банковских кредитов (29%), аренды и других обязательных платежей (38%). Третья зона риска для технологического бизнеса — сложности сбыта продукции (47%), трудности взаимодействия с международными партнерами (32%) и проблемы с закупками комплектующих и материалов (30%).

Также предприниматели указали на возникающие трудности в работе с госзаказчиками из-за отмены проектов и сокращения расходов на инновации. Около трети респондентов отметили наличие возможностей для роста, в том числе экспорта, при условии привлечения внешних инвестиций на масштабирование бизнеса.