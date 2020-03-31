ВТБ принял решение о сохранении нулевого тарифа в рамках Системы быстрых платежей как минимум до конца апреля 2020 года. Об этом сообщили в банке, указав, что ранее бесплатные переводы для своих клиентов он установил первым среди участников системы с 1 января текущего года.

«Сейчас очень важно давать клиентам возможность проводить операции в удаленных каналах без визита в отделения банков. Переводы в рамках СБП отвечают этой задаче, набирая популярность у россиян. С момента запуска клиенты ВТБ совершили в системе свыше 4,5 миллиона переводов на 35 миллиардов рублей. Мы являемся крупнейшим банком — участником СБП и понимаем свою ответственность в предоставлении выгодного сервиса для пользователей. Идя навстречу клиентам, ВТБ принял решение о продлении нулевого тарифа на переводы как минимум еще на один месяц», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.



В настоящее время ежемесячный лимит на проведение переводов в СБП у клиентов ВТБ составляет 300 тыс. рублей, максимальная сумма разовой операции — 15 тыс. рублей. Банк рассматривает возможность повышения лимита на разовый перевод. Детали будут озвучены позднее.