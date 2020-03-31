Государственная дума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законом устанавливается административная ответственность за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления карантина.

Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, граждан будут ожидать штрафы в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, должностных лиц — штрафы в размере от 300 тыс. до 500 тыс. или дисквалификация на срок от года до трех лет, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юрлиц — штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также закон регулирует административные штрафы за распространение в Интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии. Для юридических лиц штрафы составят от 1,5 млн до 3 млн рублей, а если публикация такой ложной информации приведет к смерти человека, причинит вред здоровью или имуществу, приведет к массовому нарушению общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 млн до 5 млн рублей.

Нарушения с созданием помех для функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи влекут для граждан наложение штрафа в размере от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс., для юрлиц — от 5 млн до 10 млн рублей.

Кроме того, Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса, направленные на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Речь идет, например, о таких деяниях, как нарушение режима карантина. Авторами поправок стали председатель ГД Вячеслав Володин и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, грозит штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, срок лишения свободы — от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Ко второму чтению также была подготовлена поправка об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств предлагается штрафовать на сумму от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничивать свободу на срок до трех лет.

Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет.



Если распространение ложной информации повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет. «Это все касается граждан», — уточнил Павел Крашенинников, указав, что ответственность для юрлиц регулируется в КоАП.