В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделяются ресурсы, превышающие 1,2% ВВП, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в первую очередь речь идет о мерах в области здравоохранения. Предусмотрены дополнительные ресурсы на создание соответствующей инфраструктуры.

Более 50 млрд рублей направляется на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование коечных мест, закупку автомобилей скорой помощи для перевозки пациентов, закупку необходимого медицинского оборудования.

«Кроме того, предусмотрены дополнительные средства для стимулирующих выплат [для] врачей, медицинского персонала, которые работают непосредственно с больными людьми. 10 миллиардов рублей предусматриваются на запуск производства отечественного оборудования и производство диагностики, профилактики лечения. То есть мы увеличиваем объемы ресурсов, которые пойдут на развитие собственной индустрии в этом секторе», — сообщил Силуанов.