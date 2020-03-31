Правительство предусмотрело отсрочку по бюджетным кредитам для регионов на 71 млрд рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам.

«Будут расширены меры поддержки субъектам РФ. Мы предусмотрели отсрочку по расчетам субъектов РФ с федеральным бюджетом по выплате бюджетных кредитов. Эта сумма составит более 71 миллиарда рублей в текущем году», — сказал он.

Эти средства, по словам Силуанова, будут также направлены на решение регионами вопросов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией.

Министр обещал обеспечить ресурсами в полном объеме для всех решений, которые содержатся в комплексном плане первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.