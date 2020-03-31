Пандемия коронавируса вместе с шоком от падения цен на нефть усилит негативные последствия быстрого роста потребительского кредитования в России и других странах СНГ. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, передает ТАСС.

«Шок от падения цен на нефть и пандемии коронавируса усилит негативные последствия быстрого роста кредитования. Самые высокие риски ухудшения качества активов в потребительском кредитовании в странах СНГ отмечаются в Армении, затем следуют Россия и Казахстан, в Узбекистане мы отмечаем их нарастание», — отметила младший вице-президент — аналитик агентства Moody's Светлана Павлова, чьи слова приводятся в отчете.

Также в агентстве считают, что пандемия коронавируса вызовет спад в ряде секторов, что окажет негативное влияние на способность заемщиков, занятых в этих секторах, обслуживать свой долг. Кроме того, продолжительный период низких цен на нефть приведет к замедлению экономического роста в России, Казахстане и Азербайджане, что будет способствовать еще более быстрому ухудшению качества активов в этих странах.



В то же время в отчете отмечается, что принятые в последние годы меры регулирования могут помочь смягчить кризис качества активов. Так, большинство регуляторов стран СНГ либо уже приняли такие меры, либо разрабатывают их.