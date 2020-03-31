Правительство поручило Минфину РФ выделить средства для поддержки граждан РФ, не имеющих возможности вернуться из-за границы. Об этом говорится в опубликованных во вторник поручениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Минфину России обеспечить выделение МИДу России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания», — говорится в документе.

Кроме того, МИД России предписано «обеспечить предоставление материальной поддержки» указанным гражданам РФ.

Мишустин также поручил Российскому союзу промышленников и предпринимателей и Сбербанку в срок до 2 апреля разработать меры материальной поддержки не имеющих возможности вернуться в РФ граждан.

Ранее Россия полностью закрыла международное пассажирское авиасообщение, оставив только возможность выполнения чартерных рейсов для возвращения граждан РФ домой. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что сотрудники российских загранучреждений прилагают максимум усилий, чтобы помочь россиянам, оказавшимся из-за коронавируса в трудной ситуации за рубежом.