Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании во вторник одобрил закон о снижении в два раза — с 30% до 15% — страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса, а также об отсрочке уплаты налогов.

В соответствии с законом, правительство наделяется в текущем году правом приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, в том числе проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, продлевать сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов и страховых взносов, продлевать сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу, установленные субъектами РФ и муниципальными образованиями.

Также Кабмин получает право продлевать сроки представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроки принятия решений о взыскании налогов, пеней и штрафов. Правительство сможет также устанавливать дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления.

Документом устанавливаются пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса. МСП смогут платить с зарплат в части, превышающей минимальный размер оплаты труда на начало расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 10% (как в рамках предельной величины базы, так и свыше), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0%; на обязательное медицинское страхование — 5%. Общая ставка взносов составит 15%.

Документ был разработан в целях реализации поручения президента РФ. Данная норма начнет действовать уже с 1 апреля 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил внести соответствующие изменения в законодательство после обращения к россиянам 25 марта в связи с распространением коронавируса. Премьер Михаил Мишустин в свою очередь отмечал, что снижение страховых взносов с 30% до 15% должно стать стимулом для работодателей в сфере малого и среднего бизнеса повысить зарплаты своим сотрудникам.