Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) США попросили федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк не смягчать каким-либо образом запрет на передачу компанией Telegram Group Inc. покупателям цифровых токенов gram. Соответствующее ходатайство поступило в понедельник в электронную базу суда.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии к Telegram, на прошлой неделе удовлетворил ходатайство данного регулирующего органа. Кастел на неопределенный срок запретил компании передавать токены тем, кто приобрел их в 2018 году по итогам первичного размещения. Защита Telegram 27 марта попросила суд «представить пояснения относительно рамок запрета». Компания рассчитывает получить ответ на вопрос о том, «относится ли постановление только к соглашениям о покупке с инвесторами в США».

В ходатайстве, которое КЦББ подала в понедельник, утверждается, что постановление Кастела нельзя трактовать иначе, нежели как запрет на передачу токенов gram любым покупателям. «Хотя ходатайство Telegram представлено в виде запроса «разъяснить» [постановление], на самом деле это завуалированная просьба о пересмотре», — полагают представители регулятора. Комиссия просит суд «отказать Telegram в попытке сузить рамки временного запрета».

Как полагают представители регулятора, Telegram, в частности, не может гарантировать, что покупатели gram вне США в случае получения токенов не продадут их американским инвесторам. Комиссия также в поддержку своих аргументов представила суду некие материалы. На данный момент они являются закрытыми для просмотра в базе.

Как подчеркивал ранее адвокат Александер Драйливски, представляющий интересы Telegram, вынесенные в прошлом в США судебные постановления говорят в пользу того, что запрет суда не может относиться к сделкам, совершенным вне страны и не с американскими гражданами.

В феврале суд продлил на неопределенный срок запрет на продажу компанией цифровых токенов. Драйливски тогда обратил внимание судьи на то, что компания должна выполнить свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели gram, до 30 апреля.

КЦББ подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. («Тон ишьюэр») 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов gram. По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов — 39 жителям США. Компания выручила таким образом 1,7 млрд долларов, в частности 424,5 млн долларов «на рынке США». Регулятор полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций в США.