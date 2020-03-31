Чистая прибыль банка «Открытие» за январь — февраль 2020 года по РСБУ составила 4,6 млрд рублей, говорится в релизе финучреждения.

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) за два месяца оказались на уровне 19,1 млрд рублей, что на 15% лучше результата за аналогичный период прошлого года (16,5 млрд). Положительное влияние на данный результат оказал в том числе рост чистого комиссионного дохода на 40% (с 3,2 млрд до 4,5 млрд рублей).

Активы банка «Открытие» за январь — февраль увеличились на 1%. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) вырос на 10 млрд, до 1,4 трлн рублей, розничный кредитный портфель превысил 400 млрд рублей.



В январе — феврале объем средств клиентов на счетах и депозитах банка «Открытие» увеличился на 17 млрд (плюс 1%), до 1,8 трлн рублей. Объем вложений в ценные бумаги за период сократился на 94 млрд рублей (12%).