В 2019 году продолжилось снижение объемов сомнительных операций, говорится в материалах регулятора. Наиболее значительно по сравнению с 2018 годом сократились сомнительные операции с наличными.

«Объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе (через счета и платежные карты физических лиц, корпоративные карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) уменьшились в 1,9 раза. В структуре указанных операций, как и в предыдущие периоды, основную долю составляли выдачи со счетов (включая платежные карты) физических лиц (60%)», — сказано в сообщении.



Еще интенсивнее снижалось обналичивание вне банковского сектора: более чем в три раза сократились транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристскими компаниями, платежными агентами.



Объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж уменьшились на 10%, до 66 млрд рублей. Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами, в первую очередь международные перевозки грузов, приобретение прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность (29%) и авансовые платежи за импортируемые товары (27%).

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2019 году, так же как и в 2018 году, формировался в строительном секторе (37%), секторе услуг (25%) и торговле (24%).