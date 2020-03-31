Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства проект постановления с правилами субсидирования кредитных организаций, предоставляющих отсрочки по выплатам платежей малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба ведомства.



«Размеры субсидии будут высчитываться по формуле. Срок предоставления отсрочки платежа для заемщика составит шесть месяцев (с 1 апреля по 1 октября) без повышения процентной ставки по кредитному соглашению», — говорится в сообщении.

На этот период банк освобождает заемщика от уплаты 67% платежей по процентам, а также предоставляет отсрочку на уплату платежей по основному долгу. В отношении оставшихся 33% платежей по проценту заемщик может либо продолжить выплаты в период шести месяцев, либо эта сумма будет включена в основной долг с выплатой после окончания периода отсрочки.

Заемщик для участия в программе должен быть субъектом МСП и осуществлять деятельность в сфере, пострадавшей от распространения коронавирусной инфекции.

«Предлагаемые меры помогут в долгосрочной перспективе снизить негативное влияние новой коронавирусной инфекции на экономические процессы и обеспечить исполнение взятых МСП на себя контрактных обязательств», — считают в министерстве.