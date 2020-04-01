В дополнение к объявленным ЦБ мерам по помощи малому и среднему бизнесу (МСБ) банки предлагают собственные шаги: отменяют плату за обслуживание эквайринговых терминалов и онлайн-касс, перестают брать плату за сервисное обслуживание клиентов, у которых нет оборотов по эквайрингу, собираются бесплатно вести счета наиболее пострадавших категорий клиентов. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на представителей кредитных организаций.

Так, Сбербанк сообщил, что на период с 1 марта по 31 мая отменяет плату за сервисное обслуживание эквайринговых терминалов и онлайн-касс. В зависимости от ситуации период этой акции может быть продлен. Росбанк запустил услугу бесплатного подключения к интернет-эквайрингу и намерен отменить ежемесячную плату за ведение расчетных счетов. Последняя мера будет действовать «для клиентов наиболее уязвимых в сегодняшней ситуации отраслей бизнеса», пояснили в банке. «Русский Стандарт» планирует отсрочить оплату сервисных услуг банка для клиентов — юридических лиц, у которых нет оборотов по эквайрингу. В банке «ФК Открытие» для наиболее чувствительных категорий торгово-сервисных предприятий будут введены комиссионные каникулы, для остальных плата будет снижена. Также прорабатываются льготы для коробочных продуктов «РКО + эквайринг».

Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайрингового оборудования «Каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации.

По словам экспертов, в условиях, когда продажи стремительно падают, эти шаги вряд ли станут стимулом для смены банка. Предлагаемые меры служат больше для удержания уже имеющихся клиентов. В некоторых случаях даже такие меры вместе с реструктуризацией кредита могут обеспечить выживание бизнеса, считают эксперты.