Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации на уровне «A-», сообщается на сайте агентства.

АКРА подтвердило правительству Российской Федерации следующие рейтинги по международной шкале:

долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте и национальной валюте — на уровне «A-»;

краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте и национальной валюте — на уровне «S1».

Прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам в иностранной валюте и национальной валюте — «стабильный». «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

Как поясняют аналитики, «стабильный» прогноз означает, что в свете ожидаемого в 2020 году циклического замедления экономического роста, связанного с неблагоприятной внешней конъюнктурой и пандемией коронавируса, правительство РФ располагает широким кругом возможностей для проведения контрциклической бюджетной политики. Долговое финансирование дефицита при этом не является необходимостью и, вероятно, будет применяться крайне ограниченно с учетом значительного объема ликвидных остатков консолидированного бюджета.

«Скоординированность экономических политик и их долгосрочный характер, которые позволили существенно снизить зависимость курса национальной валюты от колебаний мировых цен на товары российского экспорта, позволяют рассчитывать на умеренный прирост инфляции в 2020 году и относительно сдержанную реакцию потребления, инвестиций и доходов населения», — полагают эксперты.

По их оценкам, устойчивая внешняя позиция обеспечена тем, что международные резервы превышают внешний долг правительства РФ и других секторов (на 15% на 1 января 2020 года), а сам внешний долг частично (на 28,5%) номинирован в национальной валюте. Такой объем резервов более чем достаточен как для компенсации избыточной волатильности валютного курса, так и для рефинансирования краткосрочного валютного долга российских компаний.

«Поддержку суверенному кредитному рейтингу России на уровне «A-» оказывают низкий уровень государственного долга страны и его устойчивая структура, устойчивая внешняя позиция, а также эффективная монетарная политика и ее скоординированность с фискальной политикой, существенно улучшающие макроэкономическую стабильность. Факторами, оказывающими давление на кредитный рейтинг, являются низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, непрозрачность обязательств правительства РФ по отношению к ряду компаний госсектора, слабость институтов, а также угроза введения санкций, ограничивающих приток инвестиций, технологическое сотрудничество и торговлю с потенциальными зарубежными партнерами», — отмечается в аналитическом комментарии.



«АКРА проводит ежедневный мониторинг ситуации и в случае появления новой значимой информации об эффектах, оказываемых распространением коронавируса, или относительно состояния внешней конъюнктуры может пересмотреть кредитные рейтинги Российской Федерации и/или прогнозы по кредитным рейтингам ранее даты, предусмотренной календарем планового пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов», — говорится в релизе.