Минпромторг готовит масштабную программу индустриализации России, пишут «Известия» . Цель министерства — нарастить до 75% долю отечественных компонентов в продукции десяти ключевых отраслей производства. Это следует из проекта стратегии развития обрабатывающей промышленности на период до 2035 года. Так, форсировать переход на отечественную продукцию планируется в 19 секторах. В ряде отраслей увеличить долю российских компонентов планируется по крайней мере вдвое.

Стратегия Минпромторга предполагает увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП с 14% до 17%. Для этого потребуется придать ей ускорение: объем выпуска в 2023–2025 годах будет прирастать на 4,5% ежегодно с дальнейшим снижением до 3% в 2031–2035-м. По итогам 2019-го показатель увеличился на 2,3% (2,6% в 2018 году), следует из данных Минэкономразвития. От реализации будет зависеть выполнение поручения президента выйти на темпы роста выше мировых, подчеркивается в документе. Экспорт должен стать магистральной линией развития обрабатывающей промышленности, однако на глобальном рынке также есть значительные сложности, сообщают в Минпромторге. В следующие 15 лет планируется сосредоточиться на расширении доли на формирующихся рынках инновационной продукции и новых географических направлениях.

Исходя из этого, установлены и ключевые задачи стратегии: увеличить долю организаций, постоянно внедряющих инновации, до 50% от их общего числа, повысить уровень затрат на внедрение цифровых технологий до 5,1% от валовой добавленной стоимости, а также нарастить экспорт промпродукции до 205 млрд долларов в год. Стоимость развития с 2020 по 2024 год — почти 3 трлн рублей, следует из документа. Средства распределены по федеральным госпрограммам. Среди инструментов поддержки промышленности — субсидирование затрат на науку, создание специальных кластеров, льготное финансирование, протекционизм в рамках нацпроектов, программы подготовки кадров, госзакупки, поддержка потребителей и так далее.

Один из основных недостатков проекта стратегии — это определенная декларативность, сообщили в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ). В частности, необходимо детализировать данные о зависимости промышленности от зарубежных компонентов. Отечественным производителям нужно понимать, в каких областях есть потенциал импортозамещения.

По мнению экспертов, от реализации стратегии будет зависеть российская экономика в целом: по всей видимости, вклад от продажи энергоресурсов и сырья в ВВП будет снижаться, тогда как обрабатывающая промышленность выйдет на первый план. Реализация стратегии может ускорить рост российского ВВП на 1,5–2 процентных пункта, в том числе за счет инвестиций в импортозамещение, считают они.