Снижение уровня благосостояния населения окажет значительное сдерживающее влияние на микрофинансовый сектор в случае затяжного спада в экономике, вызванного падением цен на нефть и рисками ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства «Рынок МФО: в поисках нового равновесия» .

В ближайшие 12 месяцев сектор МФО (АКРА уточняет, что в данном обзоре речь идет о компаниях, которые предоставляют микрозаймы физическим лицам) будет адаптироваться к произошедшим изменениям в операционной среде, которые во многом коснулись регулирования. Ключевые нововведения направлены на сдерживание участников рынка с наиболее агрессивными бизнес-моделями, что предполагает снижение максимального размера выплат, которые МФО могут требовать с заемщика (с 1 января 2020 года проценты, неустойки и иные меры ответственности не могут превышать 150% суммы основного долга заемщика), ограничение ежедневной процентной ставки до 1% с 1 июля 2019-го и необходимость расчета показателя долговой нагрузки заемщика с 1 октября 2019-го. Ухудшение благосостояния населения в случае затяжного экономического спада на фоне обвала нефтяных цен и рисков дальнейшего распространения коронавируса, по мнению АКРА, окажет существенное сдерживающее влияние на качество портфелей микрозаймов и, как следствие, на достаточность собственных средств МФО.

Вышеупомянутые регуляторные изменения и ожидания вступления их в силу уже успели повлиять на микрофинансовый сектор в прошлом году, констатируют аналитики. Так, согласно данным Банка России, рост портфелей микрозаймов в 2019 году составил около 30% против 50% в 2018-м. При этом рост сегмента займов «до зарплаты» (payday loans, PDL) по итогам 2019 года значительно опережал сегмент среднесрочных потребительских микрозаймов (installments, IL), что, по мнению АКРА, связано со стремлением PDL-компаний успеть выдать микрозаймы до очередного этапа сокращения максимального размера выплат с заемщика. Рост в сегменте PDL по итогам 2019 года составил почти 40% (66% в 2018-м), в сегменте IL — около 20% (против 40% в 2018-м).

Рост сегмента PDL, вероятно, замедлится в следующие 12 месяцев на фоне регуляторных ограничений и необходимости перестройки участниками рынка своих бизнес-моделей, полагают в АКРА.

В сегменте IL, напротив, возможно ускорение темпов роста портфелей ввиду отсутствия серьезных регуляторных ограничений, а также потому, что у PDL-компаний есть стимулы переориентироваться на IL и продолжать операционную деятельность уже в новом формате.

Капитализация компаний, работающих в сегменте PDL, останется под давлением на фоне снижения маржинальности. В силу регуляторных ограничений доходность сегмента за девять месяцев 2019 года приблизилась к уровню IL-сегмента, и, по оценкам АКРА, эта тенденция сохранится.

«Так, в III квартале 2019 года полная стоимость PDL-займов снизилась практически вдвое — до 350% годовых по сравнению с 506% во II квартале 2019-го, следует из данных Банка России. Выпадающие доходы значительно ограничивают способность PDL-компаний абсорбировать убытки за счет прибыли, что в долгосрочной перспективе потребует существенной корректировки бизнес-моделей и стандартов андеррайтинга. На краткосрочном горизонте недополученные проценты могут быть компенсированы за счет накопленного уровня капитализации и относительно высокого текущего уровня покрытия микрозаймов резервами», — рассуждают аналитики.

Прибыльность сегмента IL более устойчива к непредвиденным шокам. Однако риски, связанные с возможным недостаточным покрытием портфелей микрозаймов резервами, будут продолжать оказывать давление на капитал, особенно с учетом относительно высокого кредитного плеча сегмента.

«Дополнительное давление на капитал будет оказывать ухудшение качества портфелей микрозаймов в случае продолжительного спада в экономике, сопровождающегося сокращением доходов населения», — предупреждают аналитики.



Значительная концентрация и отсутствие стабильных источников фондирования продолжат создавать риски рефинансирования, указано в обзоре. Фондирование компаний осуществляется в основном за счет средств ограниченного круга юридических и физических лиц.