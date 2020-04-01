Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 63 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 35 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 79,05 рубля (плюс 68 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 27 копеек и составил 86,77 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду утром рубль вновь начнет слабеть на негативном внешнем фоне. По его словам, актуальным для пары доллар/рубль остается диапазон 77—80.

«Пока сильную поддержку рублю кроме интервенций Банка России оказывает продолжающийся отскок на рынке ОФЗ, который отыграл более половины потерь. По-прежнему доходность рублевых обязательств Минфина — одна из самых высоких в мире, но из-за рисков роста инфляции и сильного падения экономики мы рекомендуем среднесрочным инвесторам в госбумаги подождать с покупками. Скорее всего, цены еще будут намного ниже», — пояснял Антонов.

По словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, в среду рубль может продолжить укрепление, но более медленными темпами, либо показать разнонаправленную динамику. Эксперт сохраняет прогноз по курсу доллара в 78—80 рублей и снижает прогноз по курсу евро до 85,5—87,3 рубля.