Экономический блок правительства готовит второй пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса и предприятий, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

На совещании в режиме видео-конференц-связи под председательством первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова главам регионов разъяснили механизмы поддержки, которыми уже могут воспользоваться предприниматели и компании, а также обсудили новый пакет мер стабилизации экономики страны.

Белоусов поручил губернаторам создать штабы по контролю за экономической ситуацией в каждом субъекте РФ.

«Принимаемые меры должны быть направлены на недопущение взрывного роста безработицы. В особой зоне риска отрасли, где малый бизнес сегодня фактически остановился. Мы должны максимально защитить эту сферу», — отметил он.

«Будем расширять меры на крупные и крупнейшие предприятия. Составлен список системообразующих предприятий, который в четверг был разослан всем регионам. Необходимо взять эти предприятия под контроль и в ежедневном режиме отслеживать ситуацию», — рассказал первый вице-премьер.

Кабмин не включит финансовые организации в список системообразующих Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Максим Решетников обозначил основную проблему для предпринимателей на ближайшие месяцы — это отсутствие банковского обеспечения для выдачи кредитов. Он призвал регионы наиболее активно использовать резервы гарантийных фондов и обратить внимание на работу микрофинансовых организаций.

В региональных гарантийных фондах накоплено 53 млрд рублей. В настоящее время эти фонды выдали 92 млрд рублей поручительств и гарантий. «Коэффициент меньше, чем один к двум. Мы явно недостаточно активно используем резервы гарантийных фондов. В текущей экономической ситуации на данный момент будет абсолютно нормальным, если мы позволим себе брать чуть больше рисков, для того чтобы поддержать предпринимателей и сохранить рабочие места», — заявил глава министерства.

По его информации, принято решение об отсрочке платежей за аренду федерального имущества, то же самое будет сделано по региональному и муниципальному имуществу. Общий объем поддержки по отсрочке платежей, которые предприниматели здесь могут получить, — 20 млрд рублей.



По словам министра, приветствуется столичная практика для масштабирования в регионах: снижение налогов на имущество для крупных торговых центров в обмен на предоставление скидок, рассрочек, платежей для арендаторов. «Это абсолютно правильно, система льгот должна распределяться по всем цепочкам, а не концентрироваться в одном месте», — прокомментировал Решетников.