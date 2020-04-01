Банк «Зенит» повысил ставки по сезонным вкладам в рублях.

Как сообщили в банке, ставка по депозиту «Праздничный 500+» выросла на 0,65 процентного пункта до 6,2%, по вкладу «Праздничный 700+» — на 0,7 п. п. до 6,55% годовых. Открыть депозит можно в сумме от 30 тыс. рублей. Специальное предложение действует до 1 мая 2020 года.

Разместить денежные средства во вклад «Праздничный 500+» можно на 500 дней. Для «Праздничного 700+» установлен срок привлечения 730 дней. Проценты выплачиваются в конце срока с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Дополнительно клиент может получить «Карту привилегий» на льготных условиях.

При досрочном истребовании средств действуют льготные условия. При расторжении договора по депозиту «Праздничный 500+» в период с 301-го по 499-й день процентная ставка составит 4,75% годовых (при расторжении в первые 300 дней проценты будут выплачены по ставке вклада до востребования). При расторжении договора по депозиту «Праздничный 700+» в период с 501-го по 729-й день ставка составит 5% годовых.



«Сейчас банк работает над расширением функционала ДБО, после чего действующие клиенты смогут открыть сезонный вклад через личный кабинет в интернет-банке или мобильном приложении «Зенит Онлайн», — отметил заместитель председателя правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин.