Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли. Принятый закон расширяет перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять валюту на свои банковские счета в уполномоченных банках за счет проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров (контрактов).

Норма будет действовать, если речь идет о договорах, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ по согласованию с ЦБ. В перечень таких услуг могут быть включены, например, услуги в сфере информационных технологий или в сфере образовательной деятельности, говорится в пояснительной записке.

Госдума одобрила в первом чтении расширение права резидентов не зачислять валюту на свои счета Законопроектом предусматривается отложенный срок вступления документа в силу с 1 января 2021 года.

Для средних и крупных компаний, особенно в сфере информационных технологий, отсутствие возможности зачета встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам, указывают в правительстве. Как говорится в сопроводительных материалах к документу, предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров услуг и снизить их накладные расходы, связанные с проведением валютных операций по соответствующим внешнеторговым сделкам.

Законом предусматривается отложенный срок вступления документа в силу (с 1 января 2021 года) с учетом необходимости разработки и принятия постановления правительства РФ.