Банк «Нейва» представил новые кредитные карты с льготным периодом.

Стоимость обслуживания карты «С льготным периодом Классическая» составляет 249 рублей в месяц; комиссия не взимается, если за истекший месяц не было операций по карте и нет задолженности по кредитному лимиту или объем операций покупки в течение календарного месяца составляет от 15 тыс. рублей. По карте «С льготным периодом Золотая» стоимость обслуживания составляет 349 рублей в месяц; комиссия не взимается, если за истекший месяц не было операций по карте и нет задолженности по кредитному лимиту или объем покупок по карте в течение календарного месяца составляет минимум 20 тыс. рублей.

Основные условия кредитования по картам: лимит — от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, ставка — 15,9—26,9% годовых. Карты предусматривают льготный период до 100 дней, который распространяется на операции оплаты товаров и услуг и на снятие наличных.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка и сторонних банков за счет кредитных средств — 3,9% плюс 299 рублей.



«По картам предусмотрен кешбэк в размере до 2% по «классической» и до 3% по «золотой». Обязательно ежемесячное погашение только начисленных процентов», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.