Увеличение сроков необеспеченных кредитов может представлять источник кредитных рисков для российских банков в будущем. Такое замечание приводится в обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов за 2019 год, подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Авторы констатируют, что в номинальном выражении объемы выдачи потребительских кредитов несколько замедлились: с 22,8% в 2018 году до 20,9% в 2019-м. В 2019 году Банк России дважды ужесточал условия выдачи необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой с целью не допустить накопления кредитного риска в банковской системе. Благодаря этим мерам объемы выдачи кредитов начали замедляться, хотя доля кредитов физическим лицам в общем портфеле выданных кредитов в рублях выросла на 2,5 процентного пункта (в 2018 году — на 2,3 п. п.).

«Тем не менее увеличение сроков необеспеченных кредитов (по оценкам Банка России, доля необеспеченных кредитов на срок свыше трех лет приближается к 60%) может представлять собой источник кредитных рисков для банков в будущем», — отмечается в обзоре.



Там также сообщается, что в начале 2020 года розничное кредитование демонстрировало ускорение роста. «Ипотечное кредитование поддерживали снизившиеся до исторических минимумов ставки, активизировавшие спрос в том числе на рефинансирование задолженности. Необеспеченное потребительское кредитование получило импульс от низких ставок и активизации ажиотажного спроса на отдельные товарные группы на фоне ослабления валюты и распространения пандемии в России и мире», — поясняют аналитики Центробанка.