Банк «Открытие» повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.

Вклад «Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 5,84% годовых (вместо 5,37%).

Вклады «Основной доход», «Открытый» и «Надежный» оформляются под 4,88—5,73% годовых (ранее «Основной доход» — под 4,68—4,98%, а «Открытый» и «Надежный» — под 4,88—5,17%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Сроки: 91, 181, 367, 730 дней.

Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.