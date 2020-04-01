Абсолют Банк поможет клиентам вернуть до 650 тыс. рублей уплаченных налогов без очередей через онлайн-сервис в интернет-банке «Абсолют Online» или мобильном приложении «Абсолют Mobile», говорится в релизе банка.

Акция продлится до 1 сентября 2020 года.

«Специалисты Абсолют Банка подготовят за вас декларацию и заявку на возврат НДФЛ, подадут в налоговую и будут осуществлять полную правовую поддержку при камеральной проверке. Все операции с документами совершаются дистанционно, вам остается только оплатить услугу в интернет-банке или мобильном приложении, загрузить документы для налоговой через личный кабинет и получить свои деньги на карту любого банка», — отмечается в сообщении.