РНКБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса клиентам, говорится в релизе финучреждения.

«С целью оказания поддержки физическим лицам, чьи доходы существенно снизились по объективным причинам, банк реализует предоставление кредитных каникул по кредитам наличными (в т. ч. оформленным на рефинансирование) и автокредитам. Каждая ситуация рассматривается банком индивидуально и с учетом сложившихся жизненных обстоятельств клиента. При наличии положительного решения банка заемщик может уйти на кредитные каникулы сроком до трех месяцев. В этот льготный период он не платит по кредиту, а его график сдвигается на срок каникул. Таким образом, у клиента не будет дополнительных расходов по кредиту», — отмечается в сообщении.



Оформить кредитные каникулы в рамках данной программы можно в следующих случаях:

клиент пребывает на лечении от коронавируса, находится на карантине после прибытия из-за границы или контактирования с носителями коронавируса;

клиент находится в отпуске без сохранения заработной платы или потерял работу в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19;

доход заемщика снизился на 30% и более в связи с системными мерами по борьбе с коронавирусом.

Для оформления кредитных каникул заемщику необходимо будет предоставить документ, подтверждающий одну из указанных ситуаций. Подать заявку и заполнить анкету можно в режиме онлайн. Решение будет принято банком в течение двух недель, о чем будет сообщено клиенту дополнительно.

Помимо этого, для клиентов РНКБ, попавших в трудную жизненную ситуацию, действует программа ипотечных каникул. В течение льготного периода заемщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до шести месяцев. При предоставлении ипотечных каникул банк продлит срок кредитного договора на срок льготного периода, заключили в РНКБ.