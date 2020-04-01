В расходах россиян на товары и услуги наметилось снижение, при этом на прошлой неделе резко вырос спрос россиян на алкоголь, свидетельствуют данные лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».

За неделю с 23 по 29 марта траты упали на 6,2% по сравнению с предшествующей неделей. По сравнению с сопоставимым периодом 2019 года прирост составил лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря тратам 27 марта, когда в данных аналитиков лаборатории «СберДанные» был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях. После этого активность покупателей быстро пошла на спад, что было заметно уже на прошедших выходных.

Спецификой недели 23—29 марта стало выраженное снижение расходов, связанных с поездками: траты на такси, каршеринг, парковки и платные дороги были на 20—50% ниже, чем в прошлом году. Очевидно, россияне начинают сознательно минимизировать передвижения внутри населенных пунктов, констатируют аналитики. Это логически сочетается с резким сокращением трат в категории «развлечения» (минус 78,1% по сравнению с сопоставимой неделей 2019 года), а также в сегментах «одежда, обувь и аксессуары» (минус 51%) и «кафе, рестораны» (минус 42,6%).

Продолжает усугубляться ситуация в отраслях туристической сферы. Расходы на отели в России почти в два раза ниже уровня 2019 года, на авиабилеты — на 83% ниже, чем год назад. В турагентствах падение составляет более 90%. Аналитики «СберДанных» полагают, что такой результат отчасти стал следствием активных возвратов билетов и туров. Порядка половины текущей выручки компаний в этих секторах, по их оценкам, может приходиться на компенсацию отмененных бронирований.

Благодаря двум неделям активных продаж в таких крупных категориях, как «продовольствие» и «бытовая техника», по итогам марта будет зафиксирован всплеск расходов. За четыре полные недели месяца номинальный прирост составил не менее 5% в годовом выражении. Оборот розничной торговли, скорее всего, вырастет даже сильнее, так как львиная доля дополнительного спроса пришлась на товары, а не на услуги.

Однако аналитики отмечают «узость» структуры этого роста. Количество сегментов, где есть положительная динамика по сравнению с предыдущей неделей, последовательно снижается. За период 23—29 марта в 48 из 59 анализируемых категорий был спад в реальном выражении. В ходе текущей нерабочей недели негативные тенденции наверняка будут превалировать, заключают в «СберДанных».

Наиболее заметный рост за отчетную неделю зафиксирован в категории «винные магазины» (плюс 21,9% по сравнению с предыдущей неделей и плюс 31,8% в годовом выражении). В сегменте «продуктовые магазины» расходы выросли на 16,3% в годовом выражении.



Данные исследования также свидетельствуют о сохранении пикового спроса на лекарства и медицинские товары (плюс 37,8% год к году).