МТС Банк обеспечил малый и средний бизнес сервисом «Безопасная сделка», который исключает риски при совершении онлайн B2B-расчетов, говорится в релизе финучреждения.

«Предложение позволяет предпринимателям устранять денежные потери при заключении контрактов благодаря гарантии исполнителю наличия 100% предоплаты на буферном счете, а заказчику — возврата средств в случае, если условия сделки не выполнены. В рамках сервиса также можно решить спорные вопросы сторон; после рассмотрения претензий предлагается решение в пользу одного из участников сделки, что значительно сокращает судебные издержки бизнеса. За пользование гарант-сервисом взимается комиссия в размере 2% от общей суммы договора. Любая из сторон может взять эти расходы на себя или поделить пополам с партнером», — сказано в сообщении.

Все действующие и потенциальные клиенты МТС Банка — ИП и компании из числа малого и среднего бизнеса — могут осуществить безопасную сделку, заполнив заявку на сайте банка.