«Билайн» представил пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы бизнеса любых размеров, говорится в релизе компании.

«С начала марта на фоне развития ситуации с новым типом коронавируса «Билайн» вводит ряд стратегических мер по поддержке клиентов, в том числе бизнеса. Компания подготовила пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы по концепции WorkPlace-as-a-Service (WaaS). Пакет BeeFREE: WorkPlace-as-a-Service разработан с учетом опыта «Билайна» по организации удаленной работы собственных сотрудников. Он агрегирует самые востребованные и надежные решения, в том числе удаленные рабочие места на VDI (Virtual Desktop Infrastructure), облачную АТС и FMTN (объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть), мониторинг удаленно работающего персонала, мобильный VPN, видео- и аудиоконференции, Microsoft Teams и Office 365, «Мобильное предприятие» для малого бизнеса», — сказано в сообщении.

Компания также проводит консалтинг по удаленной работе, использованию и настройки пакета решений BeeFREE, организует обучающие программы по работе на дому. По оценкам «Билайна», из-за угрозы распространения COVID-19 многим компаниям требуется перевести от 90% до 100% сотрудников на удаленную работу.