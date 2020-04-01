Росстат подтвердил первую оценку роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,3%, следует из данных ведомства.



«Вторая оценка индекса физического объема ВВП за 2019 год совпала с ранее опубликованными данными и составила 101,3%. Согласно второй оценке, в абсолютном выражении величина валового внутреннего продукта за 2019 год составила 110,046 трлн рублей (первая оценка — 109,362 трлн). Индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2018 года — 103,8%», — следует из пояснения.

Как поясняет ведомство, наибольшее влияние на рост физического объема ВВП в течение 2019 года оказывало увеличение добавленной стоимости добывающих производств, финансовой и страховой, профессиональной, научной и технической деятельности.

По итогам 2018 года рост ВВП достиг 2,5%.

