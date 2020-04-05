Банк «Зенит» с целью поддержки клиентов в период пандемии коронавируса продлевает льготный период на переводы средств через Систему быстрых платежей. До 30 апреля 2020 года комиссия за использование сервиса взиматься не будет, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Запустив Систему быстрых платежей в январе этого года, мы предоставили возможность бесплатно использовать сервис на протяжении двух месяцев. Банк понимает, как важно сейчас клиентам оставаться дома, поэтому приняли решение продлить льготный период по СБП до 1 мая 2020 года. Надеемся, что данная мера минимизирует число обращений к банкоматам и снизит риски распространения инфекции», — отметил заместитель председателя правления Дмитрий Юрин.

СБП доступна клиентам банка «Зенит» в приложениях на Android и iOS. Для проведения операции клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму перевода и ввести сообщение (опционально). Лимит на одну операцию составляет 75 тыс. рублей, месячный лимит — 1 млн рублей.