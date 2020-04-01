«ВЭБ.РФ» и телемедицинская компания «Доктор рядом» запустили федеральный проект по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью, говорится в совместном релизе организаций.

«Россияне получили возможность обращаться за дистанционными консультациями к врачам различных специальностей по любым вопросам, не ограничиваясь темой коронавирусной инфекции... Получить дистанционную консультацию врачей можно несколькими способами: с помощью мобильного приложения или сайта в видео- и аудиоформате и посредством специально выделенной телефонной линии. Терапевты и педиатры доступны круглосуточно, для обращения к врачам узкой специальности можно записаться на удобное время заранее. Телемедицина для россиян будет бесплатной не менее месяца с возможностью продления в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране», — сказано в сообщении.

В рамках проекта доступны бесплатные медицинские консультации с врачами следующих специальностей: терапевт, педиатр, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, гинеколог, уролог, травматолог-ортопед, ЛОР, дерматолог и аллерголог-иммунолог.