«Росгосстрах» в условиях разворачивающейся пандемии коронавируса разработал упрощенный способ подачи заявления на расторжение договора страхования туристов, сообщает пресс-служба страховщика.



«В сложившейся ситуации не все россияне имеют возможность отправиться в запланированные ранее поездки, а в условиях карантина далеко не все наши клиенты могут приехать в офис компании, чтобы подать документы на расторжение страхового договора. Теперь они могут это сделать дистанционно», — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова. Она пояснила, что деньги за страховой полис компания возвращает клиенту в полном объеме при условии, что не начался срок страхования, или если он начался, владелец полиса пока не выехал за границу или не отправился в путешествие по стране.

Образец заявления есть на сайте компании в разделе «Поехали», где надо перейти по ссылке на опцию «Заявление о расторжении». Само заявление можно распечатать и заполнить или написать от руки по образцу, затем сфотографировать и отправить на адрес электронной почты vzr_rastor@rgs.ru.

К заявлению следует прикрепить копии страхового договора; документа, подтверждающего оплату; копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность (страница с фотографией и пропиской), а также копии всех страниц загранпаспорта (если срок договора уже начался).

Если с заявлением обращается представитель страхователя, то он должен прикрепить к письму копию/фотографию нотариально заверенной доверенности на представительство (все страницы с оборотом). Если деньги за полис получает не сам страхователь, то дополнительно надо прикрепить копию/фотографию паспорта получателя.

Купцова обратила внимание на то, что электронное письмо не должно превышать 20 Мб. При превышении этого объема она рекомендует клиентам сжимать размеры файлов, сохранив при этом качество изображения отправляемых в «Росгосстрах» документов.