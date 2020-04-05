Россельхозбанк внедрил новые возможности использования системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для клиентов малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе для компаний — участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Изменения учитывают сложившуюся ситуацию с распространением коронавируса и позволяют проводить операции по аккредитивам без посещения офисов банка. Так, клиенты теперь могут направлять в банк заявление на открытие или изменение условий аккредитива в режиме онлайн, сводя к нулю потерю времени», — говорится в релизе.

Кроме того, в своей системе ДБО Россельхозбанк предоставил возможность за считанные секунды сформировать и направить официальное согласие на оплату либо отказ от оплаты документов по аккредитиву, в которых банком были обнаружены расхождения.

«Новшества не только ускоряют документооборот, создают нашим клиентам комфортные условия работы и способствуют увеличению количества операций, но и обеспечивают информационную безопасность, а также снижают количество ошибок при осуществлении операционной деятельности», — отметил первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин.

Как напоминают в банке, среди основных преимуществ использования ДБО можно отметить удобство управления счетами из любой точки мира, проведение трансакций в режиме 24/7, простота отслеживания платежей и использование облегченных сервисов для совершения выплат работникам предприятий.