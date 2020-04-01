Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и антикризисные меры в стране зарезервировано 1,4 трлн рублей.

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 триллиона рублей», — сказал он в ходе телесовещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

На реструктуризацию бюджетных кредитов зарезервирован 171 млрд рублей. «В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов», — заявил Мишустин.

«Через поправки к законодательству мы облегчаем процедуру банкротства физических лиц. Она станет бесплатной, для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с размером долга от 50 тысяч до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств», — сказал также премьер-министр.

«Второе — это поддержка занятости. Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБа. Предлагаемый объем поддержки — 150 миллиардов рублей», — сообщил Мишустин.

«Авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал премьер.