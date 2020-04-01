Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в марте снизилась на 2,9 процентного пункта, или на 278 млрд рублей, до 31,2% по состоянию на 31 марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Национального расчетного депозитария (НРД), на которые ссылается Промсвязьбанк.

НРД в марте начал публиковать данные о доле инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа. В ежедневном режиме в открытом доступе публикуются данные в разрезе отдельных выпусков в соответствии с информацией об остатках на счетах НРД.