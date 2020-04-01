Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Роскосмосбанку до уровня «ruВВВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.

«Повышение кредитного рейтинга отражает усиление рыночных позиций банка вследствие его постепенной трансформации в единое корпоративное казначейство предприятий акционера и наращивания работающих активов, а также улучшения оценок корпоративного управления. Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, адекватным уровнем ликвидности, удовлетворительной оценкой корпоративного управления и стратегического обеспечения, а также низким качеством активов и удовлетворительным запасом капитала, с учетом положений плана финансового оздоровления (ПФО), утвержденного Банком России. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны материнских структур, что учтено в сильном факторе поддержки за собственника», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, низкое качество активов обусловлено высокой долей ссуд V категории качества (59%) в кредитном портфеле, а также его слабым залоговым покрытием (83% без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 1 марта 2020 года). Около 71% ресурсной базы сформировано за счет долгосрочных займов АСВ и субординированных депозитов, а оставшаяся часть во многом — средствами компаний «Роскосмоса».