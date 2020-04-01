Компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») на неделе, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей в связи с опасностью распространения коронавируса в России, с 1 по 5 апреля открыла для своих клиентов и членов их семей регистрацию на сайте KAPLIFE.RU для предоставления им бесплатных телемедицинских дистанционных услуг.

Пройдя упрощенную регистрацию на специальной странице сервиса «Онлайн Телемед » на сайте компании и проведя минимальный платеж в 1 рубль для оформления соответствующего полиса, клиенты получают полный доступ к функционалу сервиса «Телемед» на семь дней с консультациями высококвалифицированных медицинских специалистов 24 часа в сутки без какой-либо дополнительной оплаты и без необходимости выходить из дома. Для получения консультаций по здоровью детей и других родственников их необходимо зарегистрировать таким же образом на сайте компании.

Программа «Онлайн Телемед» от «Капитал Life» позволяет круглосуточно иметь доступ к консультациям врачей, получать оперативные рекомендации. Услуга оказывается как на сайте компании в формате онлайн-чата или видеозвонка, так и по телефону.

«Здоровье застрахованных — наш абсолютный приоритет, поэтому в сложившейся непростой ситуации мы приняли решение предоставить всем нашим клиентам возможность бесплатно получать дистанционные медицинские консультации и оперативно решать вопросы, связанные как со своим здоровьем, так и с самочувствием близких людей, не выходя из дома, — отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич в обращении, разосланном клиентам компании. — Перед каждым из нас сейчас стоит важная задача — защитить здоровье — свое и своих родных. Безусловно, это требует строгого выполнения мер и соблюдения ограничений, принимаемых федеральными и региональными органами государственной власти. И в условиях режима самоизоляции мы хотим помочь нашим клиентам чувствовать себя более защищенными, предоставляя им бесплатный дистанционный медицинский сервис».

Также «Капитал Life» приняла дополнительные меры для эффективной и безопасной работы ‪с 30 марта по 5 апреля 2020 года, уделив повышенное внимание организации бесперебойного и удобного дистанционного обслуживания клиентов.