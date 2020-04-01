При продлении режима самоизоляции важно искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Очень важно, принимая такие решения, чтобы коллеги из регионов страны очень четко искали компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона. Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия-24» на совещании президента РФ Владимира Путина с Кабмином, которое проходит в дистанционном режиме.