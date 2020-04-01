Снижение ВВП РФ может составить в 2020 году 3—5%, ситуация может быть даже схожей с 2009 годом, когда экономика упала почти на 8%, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«За две последние недели прогнозы по российской в том числе экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину — от 3% до 5%, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%», — сказал Кудрин на совещании президента с членами правительства.

По данным Росстата, экономика России в 2009 году снизилась на 7,8%.

По словам Кудрина, экономике России может потребоваться в этом году господдержка в 5% ВВП или даже выше.

«В тот кризис (в 2009 году) мы потратили почти 10% ВВП на поддержку. Причем половина ушла на капитализацию банков в разных формах, а значительная часть, конечно, — на компенсацию выпадающих доходов федерального бюджета и на дополнительную помощь бизнесу в разных форматах. Сейчас ситуация нестандартная, и даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз, общий объем поддержки от 5% ВВП и выше, скорее всего, потребуется. Я знаю, что правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что во время мирового финансового кризиса в 2009 году средняя цена на нефть составляла 61 доллар за баррель. В текущем году цена на нефть будет существенно ниже, добавил глава Счетной палаты.

«Ситуация на рынке сильно отличается от того, что было раньше, то есть здесь более нестандартные, шоковые ситуации на рынке нефти», — указал Кудрин. По его мнению, властям России придется идти на нестандартные формы поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, в том числе на прямые субсидии отдельным отраслям.

«И нам придется идти опять же на нестандартные формы поддержки, которых в прошлый раз (в 2009 году. — Прим. ред.) не было, — на прямые субсидии отдельным отраслям, теперь больше, наверное, не банковский сектор, а сектор услуг, где помочь, в том числе и частично компенсировать зарплату», — заявил Кудрин.

По его словам, соответствующие предложения уже есть у экономистов. «Допустим, в проценте от уплаченных налогов за прошлый год и так далее. Но такая прямая поддержка тоже потребуется, только отсрочки долгов или налогов не спасут ситуацию во многих отраслях», — добавил глава Счетной палаты.