Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении выплат по больничным листам до уровня МРОТ на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями федерального закона, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, то тогда пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда.

Инициатива также предусматривает учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.

Кроме того, согласно еще одним поправкам, родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения, и территориальные органы ПФР о смене места жительства и т. д.

Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект 31 марта. Документ вступает в силу с момента его официального опубликования.