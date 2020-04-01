В перечень для бесплатного доступа в рамках пилотного проекта вошли онлайн-магазины, соцсети, сайты госорганов, мессенджеры и банковские сервисы. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Глава государства в ходе послания Федеральному собранию выступил с инициативой подготовить и реализовать проект «Доступный Интернет»: по всей территории России обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Шадаев заявил, что в список вошли популярные сообщества по интересам, сервисы электронной почты, новостные сайты и сайты онлайн-видео. В этот перечень также вошли востребованные информационные ресурсы в сфере медицины, культуры, образования, науки и спорта. Помимо этого, в список включили популярные сайты госорганов и сайты оказания госуслуг.

В этот перечень также включены крупнейшие агрегаторы, сервисы по доставке и интернет-магазины, электронные финансовые и банковские сервисы, а также сервисы по развитию карьеры и поиску работы.

По словам главы Минкомсвязи, перечень включает в себя все необходимое для комфортного пребывания дома и для работы. Используя эти сервисы, граждане смогут интересно проводить время, развиваться, продолжать общение и заказывать на дом все, что им нужно.

Шадаев заявил, что перечень онлайн-сервисов будет пополняться. Он также добавил, что для Минкомсвязи важно найти баланс между бесплатным соцпакетом и возможностями операторов связи.