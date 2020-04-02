Низкие цены на нефть и падение мирового спроса на нефтепродукты снизят прогнозы для России по росту экономики в 2020 году, несмотря на менее тяжелую ситуацию с COVID-19 в стране, чем в Западной Европе. Об этом заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти.

«Что касается России, то пока что вспышка COVID-19 кажется там менее тяжелой, чем в других странах... Экономика страны при этом по-прежнему в значительной степени зависит от нецифровых отраслей промышленности, а также от экспорта полезных ископаемых. Низкие цены на нефть в сочетании со слабым мировым спросом, безусловно, снизят перспективы и для России, даже если распространение вируса в настоящее время происходит медленнее, чем в Западной Европе», — сказал он.

Кротти напомнил, что Организация экономического сотрудничества и развития уже пересмотрела прогноз по темпам роста экономики России в 2020 году в сторону понижения — с 1,6% до 1,2%.



Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на нефть и топливо, поскольку правительства, стремясь замедлить распространение COVID-19, закрывают границы и ограничивают передвижение по миру. Ценовая война на нефтяном рынке, разразившаяся в начале марта, также усугубила кризис, наводнив рынок сырьем.

