Минэкономразвития разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих предприятий, чтобы проверить, как они смогут выполнять свои обязательства в условиях ухудшения экономической ситуации, пишет РБК , ссылаясь на источник. Работа по определению параметров проведения стресс-тестов ведется, сообщили в ведомстве.

По словам источника издания, по результатам стресс-тестов будет сделан вывод о потенциальных проблемах организации — каждой из них банки присвоят категорию риска. Проверка покажет возможности предприятия исполнять свои финансовые обязательства на протяжении 2020–2022 годов. Для каждого стресс-сценария должна быть определена вероятность его осуществления с указанием обоснованности выбора той или иной вероятности. Такие меры помогут предприятиям заранее подготовиться к дестабилизации ситуации в экономике и ухудшению финансово-экономического положения в регионах.

При проведении стресс-тестирования будут учитываться, в частности, факторы, влияющие на спрос и рыночные цены в отрасли, и ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Источник в Минэкономразвития подтвердил, что такие параметры были представлены на обсуждение потенциальным участникам стресс-тестов. По итогам мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий будет определена часть пакета мер антикризисной поддержки, заявил представитель Минфина.

Кабмин разрабатывает следующий пакет мер поддержки экономики Данный вопрос курирует вице-премьер Андрей Белоусов.

Как сообщил источник, форматы и методология стресс-тестирования обсуждалась с институтами развития, предприятиями, банками и органами власти. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил губернаторам создать региональные штабы, которые будут заниматься, в частности, работой с системообразующими предприятиями и оценивать их влияние на занятость населения и социальную стабильность. Белоусов напомнил губернаторам, что на прошлой неделе все регионы получили перечень системообразующих предприятий, которые расположены там. Он попросил уделить особое внимание мониторингу их состояния и в ежедневном режиме контролировать ситуацию.