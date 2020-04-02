Добровольное медицинское страхование (ДМС) может показать слабые результаты в 2020 году, спрос на его полисы начнет снижаться в ближайшие месяцы, пишет РБК , ссылаясь на страховые компании. По их мнению, негативное влияние на сегмент окажут спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей относительно оформления полисов ДМС для сотрудников.

Как предупредили в «Ренессанс Страховании», изменения могут быть со второй половины апреля. Уже есть прогнозы, что компании начнут отказываться и сокращать бюджеты на ДМС, пояснили там. Снижение сборов по ДМС также ожидают в страховой компании «Согласие» и связывают это с возможным ухудшением покупательской активности россиян и закрытием предприятий. Спрос со стороны физлиц на классические полисы ДМС уже снизился, что может быть связано с соблюдением режима самоизоляции, констатируют в «РЕСО-Гарантии». В группе «Ингосстрах», наоборот, фиксируют интерес россиян к полисам ДМС на фоне коронавируса. В «Росгосстрахе» сообщили, что интерес компаний к программам ДМС не изменился, заключение договоров происходит примерно в том же объеме, что и годом ранее.

ВСС разъяснил ситуацию со страхованием от коронавируса Cтрахование на случай каких-либо негативных событий или заболеваний — ответственный и правильный подход, но лучше обратить внимание на полноценные страховые продукты, которые покрывают множество самых распространенных заболеваний, а не на усеченные варианты, построенные лишь на покрытии рисков коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции в «Российской газете» 18 марта вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

По словам экспертов, ДМС необязательно для российских работодателей, и многие компании будут вынуждены отказаться от этой составной части соцпакета. Степень сокращения сегмента ДМС будет зависеть от глубины и продолжительности кризиса в России. Снижение страховых премий в сегменте ДМС по итогам 2020 года вполне реально, работодатели в первую очередь склонны урезать соцпакеты сотрудникам, утверждают эксперты. Компании либо откажутся, либо сильно сократят контракты по ДМС.

По оценкам агентства НКР, по итогам первой половины 2020 года объем страховых премий по ДМС может снизиться на 9–14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 100–105 млрд против 116 млрд рублей. С учетом неопределенности прогноза распространения коронавируса это будет неплохой результат, считают аналитики. Если пандемия не затянется, экономическая активность быстро восстановится, и в этих условиях страховые премии по ДМС вырастут в 2020 году на 10–12%, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. В долгосрочной перспективе сегмент добровольного медицинского страхования останется одним из драйверов российского рынка, считает он.

Большинство опрошенных страховых компаний зафиксировали резкое снижение спроса на страхование выезда за рубеж (ВЗР). Также карантин и переход многих россиян на дистанционную работу спровоцировали всплеск интереса к сервисам телемедицины, сообщили в компаниях.