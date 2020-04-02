Российские IT-разработчики обратились к министру связи Максуту Шадаеву с просьбой приостановить обсуждение предложенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) поправок к закону «О защите конкуренции» минимум на год. Об этом пишет «Коммерсант» . Письмо подписали Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и «Руссофт». ФАС не обсуждала доработанную редакцию законопроекта с индустрией, выложив ее сразу на regulation.gov.ru, говорит директор АПКИТ Николай Комлев.

По мнению IT-разработчиков, принятие документа «повлечет существенные издержки бизнеса и потерю выручки за счет запуска механизма принудительного лицензирования», что представляется отрасли особенно несвоевременным «с учетом резких изменений в экономике по причине мировой пандемии». Внедрение новых норм ничего, кроме усиления административного давления на IT-индустрию, не принесет, полагает Комлев. Существующих рыночных механизмов достаточно, чтобы защитить IT-сектор от монопольного доминирования, добавили в АРПП.

Минкомсвязь против инициативы ФАС по снятию с IT-разработчиков антимонопольного иммунитета Ограничительные меры, предложенные ФАС, могут поставить под угрозу существующие на рынке связи и фактически остановить развитие IT-сектора.

Минкомсвязь солидарна с представителями ассоциаций и позицией, сообщил директор департамента развития отрасли IТ министерства Дмитрий Никитин. Также замечания к законопроекту высказал Аналитический центр при правительстве, отметивший «недостаточную экономическую обоснованность» инициативы. Важно корректно определить границы рынков, чтобы «исключить возможность априори признания монопольного положения компании, владеющей правами на результаты интеллектуальной деятельности», что и вызывает значительные опасения бизнеса.

Законопроект не содержит предложений о запуске механизма принудительного лицензирования, сообщили в пресс-службе ФАС, отметив, что суть предлагаемых изменений — не допустить злоупотребления правами, которые могут привести к ограничению конкуренции.