Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара снизился примерно на 1,21 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 1,79 рубля. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,8 рубля (минус 0,99 рубля). Курс евро на 10:10 мск равнялся 85,09 рубля (минус 1,22 рубля).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в четверг утром может быть движение рубля в «зеленой зоне» на фоне растущей нефти либо опять его разнонаправленная динамика к доллару и евро. По ее словам, сохраняется прогноз по курсу доллара в 78—80 рублей и прогноз по курсу евро в 85,5—87,3 рубля.

«Актуальным видится коридор 77—80 рублей за доллар. Однако риски девальвации российской валюты все равно велики: дешевая нефть и ожидаемое резкое падение российской экономики не могут не привести к падению рубля. Поэтому открывать позиции по рублю против доллара следует очень осторожно, с выставлением коротких стопов. Сегодня пара доллар/рубль двинется к нижней границе боковика, но шансов на ее пробитие нет никаких», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.