Доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9%. Такие данные приводит Минстрой России, который совместно с «ДОМ.РФ» рассчитал индекс качества городской среды по итогам 2019 года.

«Индекс качества городской среды рассчитывается уже второй год подряд. Благодаря данным, полученным по итогам первого исследования, многие города смогли определить приоритеты в развитии и принять необходимые управленческие решения. Уже за короткий срок мы смогли увидеть положительные результаты этой работы: количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299 из 1 115. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации достигло 169 баллов при плановом показателе 166», — комментирует заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Наибольшая положительная динамика за минувший год отмечена по таким критериям, как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда, создание безбарьерной среды. «Вывести города на новый уровень развития местным властям удалось во многом благодаря реализации мероприятий национальных проектов. Особо следует выделить увеличение доли жителей, участвующих в принятии решений по развитию городов», — отмечают в Минстрое.

«Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан — один из национальных приоритетов. По поручению президента Российской Федерации к 2024 году необходимо повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества дает понимание того, какие сильные и слабые стороны есть у каждого города и какие дальнейшие шаги нужно предпринять органам власти, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной», — пояснил глава Минстроя Владимир Якушев.

Согласно данным ведомства, по итогам 2018 года количество городов с благоприятной средой составило 262 из 1 114, доля — 23,5%, а среднее значение индекса качества городской среды — 163 балла.

Методика расчета индекса качества городской среды включает 36 индикаторов. Города могут набрать максимум 360 баллов. При значении более 180 баллов городская среда считается благоприятной.

Уточняется, что индекс качества городской среды не является рейтингом, он используется органами власти для градации приоритетности шагов по улучшению качества жизни населения.



Индекс качества рассчитывается для населенных пунктов, имеющих статус города по состоянию на 1 января отчетного года. За 2020 год индекс качества городской среды будет сформирован уже для 1 118 городов (в 2019-м статус города был присвоен трем населенным пунктам).

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