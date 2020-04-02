Около 2 млн российских семей, где воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет включительно, могут получить выплату в размере половины прожиточного минимума ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Президент Владимир Путин 20 марта подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

«Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с субъектами Федерации готовы к началу выплат пособий на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня. Как и предполагалось ранее, гражданину достаточно будет подать электронное заявление, а все остальные документы соберут органы соцзащиты. В общей сложности новое пособие получат два миллиона семей», — сказали в министерстве.

Президент РФ подписал указ о выплатах семьям на ребенка от трех до семи лет Указ вступает в силу со дня его подписания.

Начисление пособий будет происходить с 1 января 2020 года. То есть если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от трех до семи лет, то семья после подачи заявления в июне получит деньги и за первые пять месяцев 2020 года. Если ребенку исполнилось три года в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трех лет.

В министерстве уточнили, что выплата устанавливается сразу на год. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране это порядка 5,5 тыс. рублей.